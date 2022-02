CURIOSITÀ All'altare in jeans e t-shirt Lei in abito bianco con velo e strascico, lui si è presentato con un "outfit da pub"

All'altare in jeans e t-shirt.

Per i più romantici è il giorno più atteso della vita e sognato fin dal momento che si conoscono le pene d'amore, per tutti gli altri rimane comunque un passo importante. E come ogni passo importante deve avere delle caratteristiche ben precise, dettate anche dalla solennità dell'evento. L'abbigliamento è parte integrante di questa solennità, tanto è vero che quasi nella totalità dei casi l'abito, elegantissimo, indossato quel giorno è destinato poi a passare il resto della sua esistenza ad attendere dentro ad un armadio che si sposi un parente, o di rientrare buono per la laurea di uno dei figli.

Ma la parola d'ordine per tutti è eleganza in tutte le sue declinazioni. E eleganza deve essere stata la parola chiave di una giovanissima sposa, Catherine Nicholson che a soli 16 anni, si recava all'altare per coronare il suo sogno d'amore. Abito lungo, con velo e strascico rigorosamente bianco. E chissà quante volte in cuor suo ha sognato quella passeggiata al fianco del padre, per arrivare all'altare dove ad aspettarla c'era il futuro marito, anch'egli elegantissimo e pronto per la cerimonia. Tutto quasi vero tranne per un particolare: la "mise" sfoggiata appunto dal futuro marito.

Che tranquillamente attendeva la mogliettina all'altare in.....maglietta e jeans, come se stesse andando a bere in un pub. Ovviamente tutto questo finisce sui social, dando alla giornata un retrogusto amaro da matrimonio riparatore, piuttosto che il coronamento di una relazione d’amore. Anche lui giovanissimo si conoscono solo da due mesi, lei Catherine viene dallo Yorkshire, in Gran Bretagna e non ha tralasciato nulla perché quel giorno fosse davvero indimenticabile. E a giudicare dalle foto pubblicate, la sua espressione nel vedere l'outfit del futuro marito la diceva lunga sull'indimenticabile.

In molti sui social hanno solidarizzato con lei definendo l'atteggiamento e il comportamento del fidanzato poco rispettoso e riguardoso nei confronti suoi e dei suoi parenti, partendo dai futuri suoceri.

