All'asta il primo "Merry Christmas sms" della storia.

"Merry Christmas", "Buon Natale". Così recita il primo messaggino SMS della storia ed è stato venduto a Dicembre in occasione di un'asta a Neuilly-sur-Seine. Si tratta del sobborgo ultra-chic che si trova alle porte di Parigi, comune più ricco di Francia. Il messaggi sms è un oggetto immateriale, uindi come può essere venduto di fatto? Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla tecnologia NFT, (non-fungible token), in pratica una sorta di certificato di autenticità e di proprietà digitale. L'acquirente ha dovuto sborsare la cifra di 107mila euro.

Cifra iperbolica se si pensa che il messaggino in questione conta appena due parole 'Merry Christimas'. Buon Natale in tutto sono 15 lettere. Venne inviato il 3 dicembre 1992 ed è stato messo in vendita dall'operatore Vodafone. Per materializzarlo nel mondo reale, il futuro proprietario si vedrà consegnare una cornice digitale, anche perché in Francia sono vietate le vendite all'asta di beni puramente immateriali.

