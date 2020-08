MUSICA All'asta la chitarra di Elvis Presley Appartenuta al cantante tra il 1954 e il 1956 è in assoluto il cimelio di Presley più pagato

All'asta la chitarra di Elvis Presley.

Chi si è portato a casa la chitarra acustica che Elvis Presley ha usato ai suoi esordi ha alleggerito il conto in banca di 1,32 milioni di dollari. Può però vantarsi di avere acquistato il cimelio più costoso della storia di Presley, la sua "Sun Session"nome che deriva dal fatto che il leggendario "The Pelvis" l'ha usata agli iconici Sun Studios di Menphis per registrare alcune delle sue canzoni più memorabili, tra queste: "That's All Right (Mama)", "Blue Moon of Kentucky" e "Good Rockin’ Tonight". Ma dove l'aveva acquistata il suo primo proprietario? Elvis la trovò nel famoso negozio di strumenti Houck's Piano Store, di Menphis, dando in acconto la sua Martin 000-18. Decorò poi in seguito la cassa armonica della chitarra attaccando le lettere che formavano il suo nome "ELVIS". Oggi purtroppo rimangono le lettere "ELVI" la "S" purtroppo è mancante.

















