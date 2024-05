All'asta la pista da ballo della Febbre del sabato sera

Un pezzo di scenografia de "La febbre del sabato sera" film cult del 1977, va all'asta. Si tratta della pista illuminata della discoteca 2001 Odyssey, sulla quale Tony Manero interpretato da un giovanissimo John Travolta danzava disinvolto con il suo completo bianco sulle note di brani indimenticabili, come "Disco Inferno" dei Trammps, "More Than a Woman", "Night Fever" e "Stayin' Alive", tutti firmati dai Bee Gees.

L’album uscì una settimana prima del film e si piazzò immediatamente al primo posto nella classifica USA, dove rimase per 24 settimane consecutive: vendette all'epoca oltre 40 milioni di copie ed è ancora oggi nella top ten degli album più venduti di sempre.

La pista, che si illuminava di rosso, blu e giallo a ritmo di musica, era stata realizzata dallo scenografo e dal direttore della fotografia, e divento un must in tutti i locali del pianeta, i colori primari erano stati scelti per contrasto con gli abiti degli attori-ballerini.

La discoteca ha chiuso nel 2005 e il pezzo di storia del cinema era finito nelle mani di un promoter di concerti che per anni aveva lavorato lì come buttafuori.

La pista, ora smontata, 5 metri x 7, era già stata battuta all'asta nel 2017, con una vendita stimata sul milione e mezzo di dollari. Ora la base è stata fissata a 300 mila dollari.