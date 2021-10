All'asta le sneaker di Michael Jordan

Le prime scarpe rigorosamente Nike Air Ships bianche e rosse indossate da Michael Jordan durante la sua prima stagione con i Chicago Bulls nel 1984, per la durata della regular season. Il 1984 è stato l'anno in cui Jordan e la Nike hanno iniziato la loro collaborazione per creare il suo marchio di abbigliamento e scarpe.

Jordan è stata la guardia tiratrice, considerato da molti come il miglior giocatore nella storia del basket che ha trascorso gran parte della sua carriera con i Chicago Bulls, diventando un'icona globale e ha contribuito ad aumentare il profilo della NBA in tutto il mondo. Michael Jordan si è ritirato nel 2003, diventando anche il primo giocatore miliardario nella storia della NBA.

Le sue sneaker sono state messe all'asta con una stima che prima dell'inizio era tra 1 milione e 1,5 milioni di dollari.



Alla fine sono state vendute all'asta di Sotheby's a Las Vegas per la iperbolica cifra di 1,472 milioni di dollari, non riuscendo però a battere il record per questo tipo di oggetti, che ancora oggi appartiene alle sneaker del rapper Kanye West, le cui Nike Air Yeezy 1 sono state battute a 1,8 milioni di Dollari, in una vendita privata ad aprile.

Ad aggiudicarsi le sneaker di Jordan è stato il collezionista Nick Fiorella.



Le Nike Air Ships di Jordan sono le prime a superare il milione di dollari in un'asta pubblica.