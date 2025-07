All'orale di maturità: "Signori, arrivederci"

"L’esame di maturità non rispecchia la reale capacità dei ragazzi, figuriamoci la loro maturità. In classe c’è molta competizione. Ho visto compagni diventare addirittura cattivi per un voto". Queste alcune delle motivazioni che hanno spinto un ragazzo di 19 anni, studente del Liceo Scientifico Fermi di Padova, a congedarsi dalla commissione scolastica e a rifiutare di sostenere l'esame orale.

Un gesto di protesta e un messaggio chiaro: l'esame di maturità e i voti non sono il parametro attraverso cui misurare le reali capacità di uno studente. "L’esame di maturità, per come è strutturato oggi, è una sciocchezza. Costringe i ragazzi a sottomettersi a una logica competitiva e ansiogena. Perché dovevo fare una cosa solo perché la fanno tutti? Ho preferito usare la mia testa."









Un accadimento che spinge ancora una volta a mettere in discussione i metodi di insegnamento e valutazione nel sistema scolastico, perchè ogni alunno possa essere protagonista con le proprie attitudini e non un contenitore di nozioni, in cui maturità possa essere sinonimo della capacità di ragionare in autonomia.

