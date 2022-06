SPETTACOLO "All you need is porn"... lo dice Rocco Siffredi A Bologna nasce la prima università con tanto di lezioni, sul porno, in cattedra il noto attore hard abruzzese

"All you need is porn"... lo dice Rocco Siffredi.

Ancora non ha delle aule all'interno del prestigioso ateneo felsineo, ma la "Siffredi Hard Academy" ha tracciato la via e ha aperto la strada. Lo scorso 16 giugno in un locale Bolognese si è tenuta infatti la prima lezione di una masterclass sul porno e sul mondo hard in generale, in cattedra la famosa pornostar interbazionale: "Rocco Siffredi". In Italia è la prima volta che si tengono lezioni sul porno, in passato Siffredi aveva tenuto lezioni in Ungheria, e precisamente a Budapest. Nella "Siffredi Hard Academy" il famoso attore imprenditore abruzzese del cinema internazionale a luci rosse insegna teorie e tecniche dell'intrattenimento per adulti ai futuri aspiranti attori e lavoratori del porno.

Rocco ha spiegato ai suoi allievi perché ha scelto di aprire una scuola di formazione del il settore del porno, fino ad oggi dimenticato. Le sue parole,sul perché dell'apertura dell'Academy sono state: “Per trasmettere i miei più preziosi insegnamenti, che mi hanno aiutato durante la mia lunga carriera e che sono convinto potranno essere utili anche a tutti gli studenti".

Rocco Antonio Tano, vero nome di Siffredi, si è detto inoltre pronto ad accogliere i suoi futuri colleghi e a tramandare loro la sua preziosa eredità.

