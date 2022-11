CURIOSITÀ, MUSICA Alla festa con le Spice Girls Potrebbe sembrare una prova generale per rivederle insieme nel prossimo "World Tour" ma è stato solo per un compleanno e comunque mancava Mel B.

Alla fine la reunion ci sarà, ma i fans resteranno a bocca asciutta almeno fino al 2023 visto che una reunion c'è stata ma “privata”, anzi è stata per un compleanno. Victoria Beckham ha condiviso su Instagram le foto che ritraggono lei, Mel C ed Emma festeggiare insieme i 50 anni della loro compagna Geri Halliwell.

L'ex Ginger Spice ha compiuto gli anni il 6 agosto ma la festa che si è tenuta nella sua sontuosa casa nell'Oxfordshire in realtà era programmata per settembre ma è stata posticipata a causa della morte della regina Elisabetta. Assente giustificata Mel B. Che sia la prefazione per un nuovo tour? Mel B ha qualche mese informato i fans che nel 2023 ci sarà il tour celebrativo Spice World 2023 Victoria al momento non sembra aver cambiato idea, non ci sarà.



