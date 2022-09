MUSICA Alla fine chi da una mano a sparecchiare...Rihanna Dopo aver cenato con le amiche in un celebre ristorante di New York, ha aiutato i camerieri

Alla fine chi da una mano a sparecchiare...Rihanna.

Spesso ci si fa un immagine delle celebrità che risponde più ai nostri luoghi comuni, che alla realtà. Le si pensa intente a concedersi innumerevoli capricci e impegnate a buttare somme ragguardevoli in cose assolutamente costose, quindi molto distanti dall'essere "comuni mortali", ma non sono tutti così.

Rihanna ha infatti da poco dimostrato di essere dotata di buon cuore e avere i piedi per terra. L'artista ha deciso di concedersi una serata speciale con le amiche, cenando in un celebre ristorante di New York. Arrivata alla fine della cena, avendo ancora voglia di trascorrere tempo insieme, Rihanna ha chiesto se fosse stato possibile fermarsi oltre l'orario di chiusura del locale. La scusa è stata una portata a base di champagne e sushi per lei e le sei amiche.





La star, naturalmente, ha chiarito di voler pagare l'extra, ma... ha voluto aggiungere un gesto davvero gentile e del tutto spontaneo. Infatti, consapevole di aver aumentato il lavoro al personale, finito lo spuntino, ha voluto e aiutato personalmente i camerieri del ristorante a riordinare il locale. La notizia è arrivata alla stampa grazie ad una fonte, rimasta volutamente anonima. La persona che ha riportato l'episodio ha riferito come Rihanna sia stata, “vista mentre aiutava i camerieri a pulire e a rimettere a posto gli sgabelli del locale, dato che era rimasta fino a così tardi”.



