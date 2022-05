Thomas Cruise Mapother IV , attore e produttore statunitense, non perde occasione per dare libero sfogo al suo senso dello spettacolo. Alla prima del suo attesissimo "Top Gun: Maverick" sequel del celebre film del 1986, che sarà presentato nelle prossime settimane al Festival di Cannes, è arrivato pilotando un elicottero sulle cui fiancate riportava il titolo del film, salutato da una folla in delirio e dagli uomini della marina militare di San Diego. Location scelta per la presentazione del film la portaerei " USS Midway" della marina americana ormeggiata per l'occasione nella baia di San Diego in California. Presenti anche l'attore Val Kilmer, il rivale Iceman alla scuola dei Piloti di Jet Top Gun nella pellicola di 36 anni fa.









In questa nuova avventura che vede Cruise nella doppia veste di attore e produttore del film, con un investimento di ben 20 milioni di dollari, Maverick istruttore di volo alla scuola dei piloti più famosa del mondo, deve formare la nuova generazione di militari per prepararli a una missione segretissima. Tra i suoi allievi troverà anche il figlio del suo amico e compagno di volo Goose, (Edwards Roster), interpretato dall' attore Miles Teller. Per calarsi sempre di più nella parte di Maverick la star si è sottoposta, insieme agli altri membri del cast, ad un estenuante training da vero pilota di jet.



Il film sarà nelle sale a partire dalla fine Maggio ma i fans sono in trepidante attesa dal lancio del trailer avvenuto nel 2020 poi fermato dalla pandemia.