Alla scoperta del "Libropedonale".

Stare all'aria aperta piuttosto che chiusi in casa davanti alla tv o con il device in mano per ore e perché no con un buon libro in mano. Nasce così l’idea del Libropedonale, una vera e propria passeggiata in nove tappe tra paesaggi montani, letteratura e le opere d’arte di Songavazzo, una scarpinata alla scoperta di un minuscolo borgo dell’Altopiano Clusonese. Uno speciale percorso lento per cercare pace e serenità. Il Tempo stimato, per completare il percorso è di un’ora. Partenza da Songavazzo che è poco lontano da Bergamo e si inizia un percorso che collega la Cà di Leber la “Casetta dei Libri” a vedute panoramiche, ma anche monumenti di interesse storico-artistico. La Cà di Leber è una piccola baita biblioteca in legno d’abete che si trova in località Picol vicino al bosco. Qui i libri possono esser eletti, condivisi, magari sulla gigantesca e panoramica panchina che si trova lì vicino. In realtà alla prima Casetta del Libro se ne sono aggiunte altre 12 ad opera dell’artista del legno Renzo Scandella.

Le casette sono poi state decorate negli anni dai ragazzi delle scuole del territorio. Il percorso (come illustrato su greenme) è adatto a tutti e collega le quattro Casette di Songavazzo, mentre le altre otto sono tra Cerete, Fino a Monte, Onore e Rovetta e comuni limitrofi. A fare da fil rouge al percorso si trovano dislocati in alcuni punti brani scritti da diversi autori che si sono ispirati per le proprie opere a questi paesaggi. In dettaglio si parte dalla prima Ca’ del Leber a Porcarola dove c’è la panchina gigante e si visita il centro storico della cittadina con il santuario dell’Addolorata e la Cappella funeraria della famiglia dello scultore Giovanni Maria Benzoni. Sul percorso si incontrano altre 4 casette del libro e sono stati tanti gli autori che hanno partecipato al progetto, con brani inediti o già pubblicati. Ad ogni tappa sul pannello c’è il QR Code per ascoltare direttamente la lettura integrale dei brani dalla voce degli autori stessi e tante altre informazioni sul progetto.



