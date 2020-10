Alle Maldive serve un libraio

Come disse un tale "a volte i sogni si realizzano" e l'annuncio apparso sul sito di "Ultimate Library", azienda che fornisce libri anche a hotel e resort di cuori ne ha fatti senz'altro sobbalzare diversi. L'annuncio infatti recitava: "Cercasi libraio alle Maldive per lavorare a piedi nudi" chi, dopo aver letto, non si è lasciato scappare almeno un "parliamone"? La Ultimate Library questo annuncio lo ha realizzato in collaborazione con un resort a 5 stelle del posto il "Soneva Fushi" che stava cercando un amante della lettura per gestire, per sei mesi e a "piedi scalzi", una piccola libreria nell'Atollo Baa.

Ma attenzione ogni rosa ha le sue spine.... sono infatti richieste, come per qualsiasi altro lavoro, dei requisiti. Il candidato ideale, si legge nell'inserzione, deve essere "capace di lavorare in team", avere una sfrenata passione per i libri e deve essere in grado di interagire con clienti di tutte le età. Inoltre deve saper parlare e scrivere inglese in modo eccellente e conoscere bene la letteratura classica e moderna. Poi una volta scelto il fortunato candidato prima di volare per le Maldive, riceverà un periodo di formazione di un mese.Non solo perché messo poi i piedi sulle tanto agognate sabbie di uno degli atolli più belli al mondo avrà da aprire e tenere aggiornato un blog che racconta come è la vita di un libraio su un isola quasi deserta e aggiornare i profili social di "Barefoot Bookseller".



Se vi sentite particolarmente portati per questo lavoro, vi dobbiamo avvisare che il tempo massimo per mandare i CV era entro il 1° Settembre 2020.