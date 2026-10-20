CURIOSITÀ Alle mense per i più deboli anche cibo per i loro pet Succede a New York city dove il Comune ha messo a budget anche il cibo per i loro amici pet

Alle mense per i più deboli anche cibo per i loro pet.

Un intervento pionieristico a tutela delle persone e degli animali domestici prende il via a New York. Con l’obiettivo di combattere l’inflazione e impedire l’abbandono o la resa dei pet ai canili per motivi economici.

Il sindaco Zohran Mamdani, unitamente al Consiglio Comunale, all’Ufficio del Sindaco per il Benessere degli Animali diretto da Allie Taylor e al Dipartimento dei Servizi Sociali guidato dalla commissaria Erin Dalton, ha varato un piano rivoluzionario

. A partire da oggi, lunedì 19 ottobre 2026, la città fornirà cibo gratuito per cani e gatti all’interno di 22 dispense alimentari distribuite in tutti e 5 i borough cittadini.

L’Amministrazione guidata da Mamdani ha triplicato i fondi del programma Community Food Connection portandoli a 78 milioni di dollari per l’anno fiscale 2027 a sostegno di oltre 700 strutture, riservando uno stanziamento specifico di 500.000 dollari per l’acquisto e la distribuzione di pet food.

La misura si affianca agli investimenti per i servizi di sterilizzazione e castrazione, prevenendo la separazione dei nuclei familiari causata dalle difficoltà finanziarie. L’iniziativa ha raccolto il plauso di Risa Weinstock, amministratrice delegata di Animal Care Centers of NYC, e dei rappresentanti del Caucus per il Benessere degli Animali come Harvey Epstein e la consigliera Shirley Aldebol.

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