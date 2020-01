SPORT Alle Olimpiadi del 2020 si aggiungono nuove discipline Tokyo: alle Olimpiadi estive del Giappone sono 5 i nuovi sport che vedremo

Il 2020 non è soltanto un anno bisesto, ma è soprattutto l'anno delle Olimpiadi estive e a Tokio è tutto pronto per l'evento per la nuova edizione. Dal Giappone arriva anche la bella notizia che anche in questa edizione la kermesse si arricchisce di nuove, (alcune già viste per la verità) discipline sportive, saranno ben 5 gli sport che vedremo quest'anno. Ma partiamo dal principio. Si inizia il 24 Luglio 2020 con la consueta cerimonia d'apertura. Gli sport coperti saranno 33, mentre le discipline varie raggiungono il numero di 49 per un totale di 339 gare.

Rispetto alle precedenti di Rio de janeiro le Olimpiadi di Tokio avranno 33 gare in più, (in Brasile furono 306 in totale). In più questa edizione si preannuncia come la più green, più dedicata alle donne e ai giovani. Dall'edizione del 2012 il "Comitato Olimpico Internazionale" ha preso in esame le 26 discipline che sono andate in scena in Inghilterra nell'edizione di Londra, facendo crescere di 26 sport principali in aggiunta ad altre discipline. a questa edizioni si aggiungono : Baseball e Softball, Arrampicata, Karate, Skateboard e il Surf. per questi ultimi è davvero un autentico esordio, una prima assoluta, mentre per il Baseball e il Softball è un meritato e graditissimo ritorno. ma le novità non si fermano qua ce ne sono anche per le altre discipline, ad esempio troveremo più staffetta mista sia nel Nuoto che nell'Atletica, i 1500 stile libero aperto alle nuotatrici e per finire gli 800 aperti agli atleti maschi.

Se il buongiorno si vede dal mattino, diremmo che sarà un buonissimo giorno...

