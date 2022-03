CURIOSITÀ Allergie e clima C'è una correlazione tra il prolungamento della stagione dei pollini e lo stato del clima. I risultati di una ricerca fatta dall'Università del Michigan.

Allergie e clima.

Soffrite di allergie ? Le prospettive della stagione in arrivo non sono proprio ottime, la responsabilità sembra siano dei cambiamenti cambiamenti climatici.





Gli esperti dell'Università del Michigan evidenziano che nei prossimi anni il polline totale aumenterà in maniera significativa e avrà un forte impatto sulla salute e sull'economia. Lo studio cui facciamo riferimento è stato pubblicato da “Nature Communications” che svela come la stagione dei pollini sarà più intensa e duratura. Comincerà in anticipo anche di 40 giorni sul periodo “normale” è potrebbe avere anche un prolungamento di altri 19. Le cause sono legate all'aumento incontrollato dei pollini che dipendono dall'aumento delle emissioni di anidride carbonica. Le temperature più alte spiegano i ricercatori prolungano la stagione di crescita delle piante e l'anidride carbonica alimenta la fotosintesi. Nel mirino querce e betulle che producono più polline. Un'altra difficoltà sarà rappresentata dalle stagioni dei pollini che si sovrapporranno.



