NEW PLAY Altro giro altra corsa insieme ad Alfa Nel nuovo singolo autobiografico il giovane canta di un amore finito0 ancor prima di iniziare al grido di "Vabbè Ciao"

Altro giro altra corsa insieme ad Alfa.

Nascono tutte un po' così, le sue canzoni, dal risultato finale dei suoi innamoramenti. In questo caso “Vabbè Ciao” è l'esito di un palo datogli da una certa Francesca, ma che oggi Alfa si dice contento di aver preso, perché altrimenti questo pezzo non l'avrebbe scritto.

“Vabbè ciao” è un po' quello che dovremmo imparare tutti a dire a chi non ci degna delle giuste attenzioni, a chi non ci da il giusto valore o semplicemente a chi da noi, non voleva più che la condivisione di una notte.

E proprio di questo canta Alfa, in questo pezzo che è parte dell'album “Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato”, di una una storia idealizzata che sembrava essere sbocciata, ma che in realtà è finita ancora prima di inziare.

Quindi...”Vabbè ciao” e avanti la prossima!









