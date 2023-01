Alza il gomito e chiede aiuto ai Carabinieri per tornare a casa

E' successo almeno una volta nella vita a tutti, dopo una serata con amici realizzare di avere alzato troppo il gomito e non essere lucido al punto di riuscire a trovare la via di casa. A Cerro Maggiore alle porte di Milano, un uomo di 41 anni, si è trovato nella situazione sopra indicata e cercando aiuto, ha pensato fosse una buona idea chiedere a una pattuglia dei Carabinieri una mano.

Il fatto risale alla notte tra il 6 e il 7 gennaio località Mortara,nella provincia di Pavia. Finita la sua bella serata, e dovendo fare rientro nella sua provincia, l'uomo in totale confusione ha chiamato i militari che, arrivati sul posto si sono subito resi conto delle condizioni del 41enne, in evidente stato di ubriachezza. Vista la situazione i Carabinieri hanno chiesto immediatamente l'intervento del 118. Alla vista dell'ambulanza però L'uomo si è rifiutato di salire, dicendo di preferire, a quel punto, rivolgersi ad altri per essere riaccompagnato a casa nel suo comune di residenza.