CURIOSITÀ Amore nel carrello Al supermercato scegliendo il cesto rosa si lancia il segnale che si cerca l'anima gemella

Amore nel carrello.

Le app di dating? Per qualcuno sono già da "boomer". In Finlandia i single stanno ripiegando sugli incontri dal vivo e il nuovo Cupido ha le sembianze di un corridoio del supermercato. Niente profili da abbellire, niente foto modificate con filtri: basta prendere un cestino della spesa rosa.

L'idea è tanto semplice quanto geniale. Chi sceglie il cestino rosa comunica, senza dire una parola, di essere single e aperto a nuove conoscenze. Un invito implicito che vale solo tra chi espone lo stesso "segnale".

A raccontare questa nuova tendenza è stata la content creator Kashivi, che vive in Finlandia, con un video pubblicato su Instagram che ha raggiunto quasi le due milioni di visualizzazioni.

L'iniziativa riflette una tendenza che oggigiorno va per la maggiore, soprattutto tra i più giovani: meno incontri virtuali e più occasioni da vecchi romantici.

Dopo anni in cui il freddo match sulle app ha dominato il palcoscenico dell'amore, torna il fascino degli incontri da film in bianco e nero. Per gli italiani, però, l'idea ha il sapore di dejavu. Molto prima dell'iniziativa finlandese, il centro nevralgico della caccia all'amore era l'Esselunga di viale Papiniano, a Milano.

Per anni il supermercato è stato considerato il punto di ritrovo degli ultimi romantici in cerca dell'anima gemella. Occhiate seducenti tanto da mettere in crisi perfino il più incallito dei fidanzati. C'è chi sceglieva il carrello al posto del cestino e chi invece metteva un ananas come segnale di apertura al flirt.

Chi entrava nel negozio di viale Papiniano non aveva la certezza di uscire single, fidanzato o con una tresca da romanzo rosa.

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