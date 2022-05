Amore per il proprio lavoro

In un periodo delicato come quello che stiamo attraversando con mobilità e lavoro agile c'è chi batte il record di affezione alla propria azienda. Un vero record che è stato battuto da un impiegato modello che ha compiuto 100 anni e da 84 anni lavora nella stessa azienda una cosa è certa per arrivare a stare così tanto tempo nella stessa azienda vuol dire che ama veramente il proprio lavoro. L' impiegato modello in questione si chiama Walter Orthmann ed è diventato noto per aver festeggiato i suoi 100 anni attorniato dai tanti colleghi che lo stimano e che gli vogliono bene ed è entrato nel Guinness World Records per aver lavorato più lungo nella stessa azienda. Ha iniziato a lavorare nell'azienda tessile brasiliana a Brusque, la ReneauxView, a 14 anni, nel 1938 per aiutare la famiglia ed ha ricoperto varie mansioni facendo carriera in quanto si mostrò subito capace e volenteroso per cui fu assunto. Nel tempo ha fatto carriera, da semplice addetto alle spedizioni diventò presto responsabile delle vendite e continuò a fare carriera arrivando ad oggi continua a recarsi in ufficio e motiva tante persone anche grazie al suo grande bagaglio di esperienze.