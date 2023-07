NEW PLAY Ana Mena con Gué L'artista spagnola torna a farci ballare con un nuovo singolo che anticipa diversi brani in italiano in uscita per il prossimo autunno

Ana Mena con Gué.

Per Ana Mena, ormai l'Italia è una specie di seconda casa. Diverse le collaborazioni con gli artisti di casa nostra che hanno dato vita ad altrettanti tormentoni, regalandole un disco di diamante, 3 dischi d’oro, più di 40 dischi di platino, oltre che una media di circa 5 milioni e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify.

Questa volta a fare coppia con lei c'è Gué, un altro di quegl' artisti cui i numeri danno ragione ed il loro singolo si intitola “Acquamarina”.

“Non è una canzone solo per l'estate - così ha detto la stessa Ana in un'intervista – ma un brano molto pop che terrà compagnia in più periodi dell'anno. Ci siamo ispirati alle sonorità degli anni Novanta, musica che mi piace tantissimo, ed è stato fantastico collaborare con Gué (…) che mi è sempre piaciuto per la sua carriera, credibilità, professionalità e personalità. In ogni brano a cui collabora, di qualsiasi genere esso sia, dà il suo tocco magico. E anche in “Acquamarina” ha messo le sue sonorità urban che rendono questo brano ancora più fresco.”

L'artista ha inoltre anticipato di avere già in cantiere una serie di brani in italiano che usciranno in autunno, come una sorta di omaggio ad un paese e ad un pubblico che le ha dato e continua a darle tanto in termini di affetto e ovviamente di successo.









