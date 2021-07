CURIOSITÀ Anche Fabio Rovazzi alla finale di Wembley Unico inconveniente essere tra i tifosi inglesi

Anche Fabio Rovazzi alla finale di Wembley.

Anche lo youtuber, cantante e conduttore Fabio Rovazzi era tra gli italiani che hanno assistito dal vivo a Wembley, alla finale di Euro 2020 tra l'Italia e l'Inghilterra. L'artista ha trovato però posto soltanto nel settore dedicato ai tifosi inglesi e possiamo immaginare il suo disagio senza la minima possibilità di esultare ne al gol del pareggio di Bonucci, ne alla parata di Donnarumma che ha fatto degli azzurri i campioni d'Europa. Il suo commento sui social la dice lunga: "In curva con i tifosi inglesi, che inferno! Fino all’ultimo non sapevo se sarei riuscito ad andare a Wembley. Non appena ho capito che potevo andare mi sono imbarcato, nonostante il biglietto per il posto allo stadio: pensavo a una tribuna, mi sono ritrovato in curva con gli inglesi. Se avessi esultato sarei stato un uomo morto. Mi è toccato soffrire in silenzio".

Per il povero Rovazzi i festeggiamenti sono iniziati quando a cantare e a brindare erano rimasti solo i tifosi italiani. Prima di tornare a casa però si è tolto una soddisfazione pubblicando un'ultima storia social:

"Oggi a Londra c'è un silenzio assordante. Avete fischiato all'inno? Avete picchiato gli italiani? Vi siete tolti la medaglia? Vi meritate il cielo nero!".





