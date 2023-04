ATTUALITÀ Anche i pomodori hanno dei sentimenti

Anche i pomodori hanno dei sentimenti.

Uno studio condotto dall'Università di Tel Aviv anche le piante proverebbero emozioni e sarebbero in grado di esprimerle. Addirittura pomodori e piante di tabacco quando vengono recise oppure quando rimangono a corto di acqua emetterebbero dei suoni, una sorta di "urlo" che assomiglierebbe allo scoppiettio dei popcorn.

L'esperimento si è svolto sottoponendo le piante ad uno stress idrico per cinque giorni momento nel quale hanno iniziato ad urlare per poi diminuire d'intensità quando si è seccata. Da ciò gli agricoltori hanno dedotto la possibilità di identificare quando il loro raccolto soffre di stress.

"Anche in un campo silenzioso, in realtà ci sono suoni che non sentiamo, e quei suoni portano informazioni", queste le parole dell'autore della ricerca Lilach Hadany, biologo evoluzionista e teorico dell'Università di Tel Aviv. "Ci sono animali che possono sentire questi suoni, quindi c'è la possibilità che vi sia molta interazione acustica".

Questo nuovo studio sarebbe la prova del fatto che anche le piante hanno dei sentimenti e che esiste un sistema di comunicazione in natura molto sottile.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: