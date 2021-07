SPORT Anche l'Italia del Softball sale sul tetto d'Europa Le ragazze di Federico Pizzolini vincono per la 12a volta la competizione battendo in finale l'Olanda

Anche l'Italia del Softball sale sul tetto d'Europa.

Oltre al tennis e ben oltre al calcio c'è un altra Italia che si gode il meritato primato europeo, è quella delle ragazze del softball che salgono sul tetto d’Europa per la dodicesima volta. In Friuli Venezia Giulia dove si sono svolti gli europei 2021 in finale le ragazze guidate da Federico Pizzolini si sono ritrovate le olandesi. Ma alla fine hanno prevalso. Olanda battuta 9-5. Un successo strameritato per le giocatrici azzurre, che si sono imposte in tutte le partite della competizione. La gara non era partita nel migliore dei modi, alla fine del primo inning le ragazze olandesi erano avanti per 3-1.Il punto per le azzurre arriva con un fuoricampo centrale sblocca il tabellino dell’Italia.

E' all’interno del secondo inning che la squadra di Pizzolini decide di prendere il largo e lo fa partendo da un triplo iniziale di Longhi, seguito da un singolo di Cecchetti per il 2-3. Carosone è l'autrice del sorpasso, arriva il 4-3. Nel quarto inning si aggiungono un fuoricampo da 2 punti di Howard, che porta le azzurre sul 6-3 e neanche il il tempo di festeggiare e Piancastelli la imita portando il parziale sull’8-3. Dopo un quinto inning avaro di punti punti, nel sesto, situazione di basi piene e Longhi batte per il 9-3 mandando a casa base Cecchetti. Nel settimo inning si assiste ad un ritorno delle ragazze olandesi con un fuoricampo che le porta sul 9-5, ma le azzurre riescono a contenere le avversarie eliminando due avversarie e chiudere il discorso.

E’ il miglior modo delle ragazze azzurre per ricordare il grande lavoro fatto da Enrico Obletter, manager della Nazionale scomparso da poco.

