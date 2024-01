MUSICA Ancora mille giorni: Claudio Baglioni ha deciso Ascolta il Reloaded!

Ancora mille giorni: Claudio Baglioni ha deciso.

"Temo il giorno della delusione, in cui si diventa un po’ macchiette, con le fotografie da restaurare, per non violare questa immagine da semiDio, e non c’è niente di presuntuoso in quello che dico. Non voglio arrivare a quello e ho bisogno di mettere in una cornice le cose che farò...". Di cosa sta parlando? Una scelta importante annunciata da Claudio Baglioni in conferenza stampa...

Ascolta il reloaded!

