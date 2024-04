NEW PLAY Ancora un singolo per Dua Lipa Terzo lancio per l'artista che continua a centrare il bersaglio a colpi di hits, che esprimono pienamente il suo "Radical Optimism"

Ancora un singolo per Dua Lipa.

Dopo “Houdini” e “Training Season”, ora arriva “Illusion”, terzo singolo estratto dall'ultimo lavoro discografico di Dua Lipa, “Radical Optimism”.

Ispirato alla scoperta di sé, quello proposto da Dua Lipa è un album che esprime la gioia di aver imparato a muoversi in situazioni che un tempo sembravano impossibili da affrontare. Un po' come a dire che quando scegli l'ottimismo e inizi a muoverti con uno sguardo rinnovato, anche il mondo intorno a te si rinnova.

Per quel che riguarda il singolo, è stata proprio l'artista a raccontarne il significato: “Illusion" è stata la prima canzone su cui abbiamo lavorato e ha davvero rotto il ghiaccio nella realizzazione dell’album. Esprime l'essere consapevoli della situazione in cui ci si sta cacciando e di rimanere comunque per il gusto di farlo. E' il divertimento di giocare con qualcuno al suo stesso gioco, perché non ci si lascia prendere in giro dalle illusioni".

Dua Lipa ha recentemente annunciato la prima serie di date del tour a supporto di "Radical Optimism", con spettacoli a Berlino, Pola e Nimes a Giugno, che hanno registrato il tutto esaurito immediatamente.

