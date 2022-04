SPORT Ancora un "Totti" nel futuro della Roma Ha solo 16 anni ma ha già fatto capire di che pasta è fatto, quella del padre Francesco

Ancora un "Totti" nel futuro della Roma.

E' nato il 6 novembre del 2005 di cognome fa Totti e nella sua Roma quel cognome accende animi e scalda il cuore a chi ce l'ha giallorosso. Cristian, così si chiama il piccolo campione, è il figlio di Francesco capitano della "Magica", autore di 250 reti in Serie A diventando così il giocatore che ha segnato più gol con la stessa squadra nel massimo campionato italiano. Alla fine con la sua Roma ha segnato 307 reti in totale, record in Italia per una squadra di club. Il piccolo Totti oggi è il gioiellino della primavera della Roma, ma sta già facendo vedere di che pasta è fatto, mettendosi in mostra anche nell'ultima partita che ha visto i giovani della Roma opposti ai pari età della Salernitana.

[Banner_Google_ADS]



Cristian ha segnato il suo primo gol, con un sinistro al volo a mezza altezza, un gesto che non è passato per nulla inosservato, tanto da arrivare a far prevedere l'esordio sul prato dello Stadio Olimpico, in serie A molto vicino addirittura nel prossimo 2023. Gli osservatori sono tutti convinti che il ragazzo possa avere un brillante futuro nel mondo del calcio ripercorrendo le orme del padre.



A Roma già si sogna di rivedere in campo la maglia magari con il numero dieci e il nome che accende i cuori della curva....Totti.

I più letti della settimana: