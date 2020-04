Si intitola "Andrà tutto bene" la nuova canzone di Elisa con il featuring di Tommaso Paradiso.Sono tantissimi gli artisti che durante questo periodo hanno contribuito per incentivare le donazioni per far fronte all'emergenza coronavirus.

Il brano è nato in diretta Instagram, attraverso diversi appuntamenti a cui hanno potuto assistere anche i fan di entrambe i cantanti. Tutto il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Ascolta qui "Andrà tutto bene" di Elisa Ft. Tommaso Paradiso