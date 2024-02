NEW PLAY Angelina Mango non sa cosa sia "La Noia" Al ritmo di una cumbia travolgente, la cantante racconta di una vita in continuo movimento, dove tutto acquista un senso

Angelina Mango non sa cosa sia "La Noia".

Un'onda alta di energia e passione, che tutto ha travolto dalla sua comparsa e che non accenna ad arrestare la sua corsa. Questo è Angelina Mango, figlia d'arte, ma anche puro talento.

Ha trionfato sul palco dell' Ariston con “La Noia”, vincendo non solo la competizione, ma anche il premio della critica della sala stampa ed il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato direttamente dall'orchestra.

Brano assolutamente orecchiabile, "La Noia" è in realtà un pezzo estremamente complesso dal punto di vista compositivo e si muove continuamente su registri differenti che lo rendono tutt'altro che semplice da eseguire ed è stato scritto dalla stessa Angelina, insieme a Madame e a Durdust (che ne ha curato anche la produzione).

La cantante si prepara ora a dare il via al suo “Angelina Mango nei club 2024”,che la vedrà portare on stage un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale ed artistica attraverso le principali città d’Italia.









