MUSICA Annie Lennox: "Why" "Pezzi da Collection"

Annie Lennox: "Why".

"Why" è il primo singolo da solista di Annie Lennox estratto dal suo album di debutto "Diva" del 1992. Annie è una donna che ha scelto, che fa i suoi errori ma che sa chiedere scusa. Si fa delle domande e non teme le risposte. Annie dialoga con se stessa e compie questo viaggio interiore davanti a tutti senza vergognarsi delle sue fragilità. Annie è una donna che entra in conflitto con se stessa e con chi le sta attorno, ma solo per poi fare pace...

Annie Lennox - Why

