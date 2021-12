CURIOSITÀ Annoiarsi sul posto di lavoro le conseguenze di un lavoro che si dimostra sotto le nostre aspettative e le nostre capacità professionali

Annoiarsi sul posto di lavoro.

Il lavoro, troppo ma anche poco può essere causa di stress fisico e Burnout. Annoiarsi sul posto di lavoro fa male lo affermano due manager svizzeri che a tal proposito hanno anche scritto un testo intitolato: “Quando la noia ti fa star male”.





[Banner_Google_ADS]





Quando abbiamo la sensazione di non essere troppo qualificati per il compito che ci viene affidato finisce che facciamo tutto con estrema fretta per poi sentirci immediatamente dopo il termine insoddisfatti e irrequieti. Questo stato ha un nome: ”mancanza relativa” e ci attanaglia quando il lavoro a cui siamo chiamati è inferiore a quelle che sono le nostre aspettative. Rabbia e frustrazione fanno il resto facendo danni anche alla nostra salute psicologica. Il medico e sociologo Johannes Siegrist parla di “crisi di gratificazione”. La soluzione è rappresentata dal Job Crafting ovvero programmare qualcosa per alzare il tiro, crearsi altri obiettivi, fare quel qualcosa in più che ci faccia percepire di star facendo un lavoro significativo.



I più letti della settimana: