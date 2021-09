Antistress post vacanza

Se siete alla ricerca di una strategia per riprendervi da quello stato di inadeguatezza legato al rientro dalle vacanze forse potrebbe esserci una soluzione decisamente alternativa e forse anche un pò bizzarra.









L'azienda statunitense Texas Human Solution specializzata nella creazione di mobili da ufficio con lo scopo di rendere il lavoro più confortevole possibile, ha creato l'amaca da scrivania. Se durante il lavoro venite colti da un'improvviso colpo di sonno, in un attimo potete riposare sotto la scrivania dove è possibile montare l'amaca. Questo oggetto del desiderio non è compatibile con tutti i tipi di scrivanie ma solo con alcune prodotte dalla stessa azienda. In alternativa è sempre possibile legarla tra due alberi peccato che in ufficio non ci sia la possibilità di vederli crescere.