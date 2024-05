CURIOSITÀ Anversa sempre più verde Il progetto si chiama “Buurt in Bloei” e gli alberi verranno distribuiti fino al 30 settembre

Anversa sempre più verde.

La città belga di Anversa è sempre più green. Sta infatti regalando alberi ai suoi concittadini, sono duemila quelli regalati per rendere la città più vivibile e sostenibile.

Oltre agli alberi regala ghirlande da appendere fuori e contribuisce all’acquisto di barili per permettere la raccolta di acqua piovana per innaffiare poi gli arbusti piantati. Il progetto si chiama “Buurt in Bloei” le piante verranno distribuite fino al 30 settembre in modo che i residenti con giardino o con spazi non pavimentati che ne fanno richiesta possano piantarli.

[Banner_Google_ADS]

Sono stati scelti venti tipi di alberature ad hoc per essere piantate in città Con un breve questionario si aiutano i cittadini a scegliere l’albero più giusto per loro.

L’obiettivo è quello di rendere la città più fresca durante l’estate e di migliorare la qualità dell’aria, anche per gli uccellini e gli scoiattoli. Il progetto è stato promosso con un tram adibito a giardino mobile e ha avuto molto successo, tanto che la domanda continua a crescere.

E’ il Comune che viene poi a piantare gli alberi o a sistemare le ghirlande. I residenti devono solo prendersene cura, una volta piantati. Tutto questo verde, farebbe bene anche alla salute mentale e sembra che anche solo 5 minuti in un giardino possano migliorare l’umore.



Audio Gallery



I più letti della settimana: