Apple 1 all'asta

Il modello messo in vendita, nella sua vita è stato nelle mani di due soli proprietari. Di un professore dello Chaffey College di Rancho Cucamonga in California, in seguito venduto ad uno degli studenti che lo ha quindi presumibilmente detenuto fino ai giorni nostri. In tutto furono soltanto 200 gli Apple-1, nome per esteso, ‘Chaffey College’ Apple-1. Furono tutti assemblati, ai tempi nel garage di Jobs, di questi 175 furono venduti alla cifra di 666,66 dollari.

Il modello che andrà all'asta venne montato in un case in "legno Koa", ai tempi era facilmente accessibile, oggi raro e per nulla economico. Sicuramente da al tutto un tono impreziosito unito al fascino insuperabile della storia che scorre tra quei pulsanti. Si parte da una base d'asta di 200.000$ ma si stima un valore finale che oscilla tra i 400 e i 600.000$. Per gli appassionati, dentro quella "scatola" in legno c'è qualcosa di autenticamente e assolutamente magico, insomma c'è l'alba, l'inizio di una rivoluzione, c'è la genesi della storia. Ma in fondo è di questo che si tratta, la storia scritta dalla Silicon Valley, in un terreno all'epoca, in piena epopea Olivetti, ma emerso con la forza di quelli che sono stati i decenni della rivoluzione informatica californiana.

Con Apple-1 va all'asta la storia e sempre in questa asta si definirà il valore della stessa, di questa storia.