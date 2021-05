Apple sta pensando ad una consolle per videogame

Sulla ormai famosa "IPlay", la consolle per videogame, la casa di Cupertino non si è sbilanciata, ma alla Apple della ipotetica piattaforma per videogiochi se ne parla con sempre più insistenza. La causa scatenante parrebbe essere il recente e crescente successo del reparto games su dispositivi come iPhone e iPad. Tutto questo di pari passo alla sempre più crescente libreria di giochi disponibili per Mac OS X che potrebbero portare la Mela di Cupertino a pensare che i tempi siano maturi. Ci sarebbe anche una conferma che arriverebbe, il condizionale è d'obbligo, da Valve, la software house celebre per videogiochi come Half-Life e per il portale di download Steam, attraverso Gabe Newell, autore di videogiochi. La notizia Newell l'avrebbe data in anteprima al WTIA TechNW di Seattle, affermando che la Apple sarebbe perfettamente già in grado di costruire qualcosa che possa rivaleggiare con i colossi, però del passato, Playstation 3 e Xbox 360.













La console della mela potrebbe essere l’evoluzione definitiva della Apple TV, passerebbe quindi da essere un semplice ricevitore per i film a vero e proprio Media Center a tutto tondo, e passi in questo senso ne hanno già fatti a Cupertino. L’implementazione di AirPlay, che permette di usare i giochi di iPad e iPhone sullo schermo della TV, già rappresenta un passo avanti in questo senso. Anche la modalità joipad sarebbe in stile Apple permettendo di usare l'iPad come come schermo e gli iPhone come controller. Si vocifera anche che alcune tra le più importanti case di produzione di videogame stiano lavorando allo sviluppo di alcuni progetti pensati in esclusiva per la futura consolle dalla mela morsicata.

Non ci resta che attendere e vedere gli sviluppi....