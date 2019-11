Applicazioni per chi viaggia

Viaggiare si sa, è una delle più belle esperienze di vita che si possano fare e provare. E chi ne ha la possibilità, dovrebbe farlo molto spesso...ce lo suggerisce anche la scienza.

Anche la tecnologia ci può comunque dare una mano a tal proposito. Infatti ogni tanto , ci propone nuove app che sicuramente possono esserci d'aiuto.

Ecco un elenco di app per smartphone – alcune in inglese, altre in italiano, qualcuna anche a pagamento – che vi aiuteranno a rendere qualsiasi viaggio più facile e piacevole.





1 L’applicazione TripIt ti aiuta a pianificare il viaggio direttamente dal tuo smartphone. Puoi creare itinerari personalizzati e pianificare qualsiasi cosa, dalla tua auto a noleggio al tuo hotel, fino alle escursioni preferite. In pratica, è una agenzia portatile

2 PackingPro ti consente, invece, di creare elenchi personalizzati di ciò di cui hai bisogno per il tuo viaggio. Si tratta di un’app utile specialmente se stai pianificando un viaggio in un luogo lontano dove dovrai stare per tanto tempo e avrai bisogno di portare con te varie cose. Insomma, ti aiuta a fare la valigia

3 Hotel Tonight, è intuibile già dal nome, ti aiuta a trovare ottimi hotel last minute per soggiornare a tariffe fortemente scontate anche tra i più costosi hotel

4 Oanda Currency Converter...importante anche sapere, quando si viaggia,quanti soldi portarsi e quindi essere informati sulle 126 valute che ci sono al mondo insieme all’opzione che serve ad aggiungere le commissioni valutarie internazionali della tua banca

5 Help Call...la salute...direi un punto fondamentale. Questa App rileva automaticamente la tua posizione e fornisce un collegamento diretto con la polizia locale, i vigili del fuoco e ambulanza.

6 Converse, un traduttore ( io l'ho già provato...interessante davvero) ti aiuta a tradurre rapidamente e facilmente ciò che vuoi dire dall’inglese in qualsiasi altra lingua.

7 Word Lens. Ultima ma non meno importante, traduce segni, cartelli e poster semplicemente puntando l’app nella direzione delle parole scritte.

Usato così, lo smartphone è davvero un ottimo compagno di viaggio.

Visto l'avvicinasi delle festività, probabilmente, molti , organizzeranno viaggi, gite, "fughe" dalla routine, realizzeranno sogni, questo è naturalmente il mio augurio per tutti....Spero che questi piccoli suggerimenti possano essere utile.

Buon viaggio, per chi lo farà...Buona Vita, per tutti. A presto