Appuntamento con il pedigree

Il sito di dating per umani “tinder” per una intuizione dei gestori del canile di Monaco di Baviera diventa veicolo utile per trovare casa e dei compagni di vita anche per i nostri “amici pelosi”.









L’idea è nata dal “Munich Animal Welfare Association”, che gestisce il canile della cittadina tedesca. Dopo l'impennata di adozioni che si è verificata durante il lockdown ora la situazione si è nuovamente arrestata e allora perché non utilizzare una app che possa fare incontrare “cuori solitari” a due e a quatro zampe. I single in cerca di compagnia, visualizzano tra i profili anche quelli degli animali senza casa. Quando scatta il “colpo di fulmine”, possono contattare direttamente il canile per avere un appuntamento e fare così conoscenza con il loro potenziale partner peloso. Per iniziare sono 15 i profili di cani e gatti in cerca di adozione che sono stati pubblicati naturalmente il successo è stato strepitoso ora si spera che le manifestazioni di interesse diventino realtà. Del resto non esiste partner più “affidabile” di un cane o un gatto.