Dopo anni di attese e rinvii, l’Archeotram sta finalmente per diventare realtà. Inserito nel progetto Carme, volto alla valorizzazione dei Fori Imperiali, si tratta di una linea tranviaria, la futura linea 7, che offrirà un viaggio tra le meraviglie della Roma antica.

Il percorso collegherà Piramide a Termini, toccando tappe iconiche come il Circo Massimo, il Colosseo, la Domus Aurea, il Palazzo Massimo e il rinnovato Parco del Celio.

La linea permetterà di ammirare la città da un punto di vista unico: i tram percorreranno binari immersi nel verde e già esistenti, sfruttando tratti delle linee 3, 5 e 14, combinando mobilità sostenibile e turismo culturale in un’esperienza unica per residenti e visitatori.

La partenza del servizio è per dicembre 2025

