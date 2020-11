SPORT Archiviata la 38a edizione della 1000 Miglia La competizione automobilistica stradale di granfondo più famosa al mondo

Archiviata la 38a edizione della 1000 Miglia.

La Mille Miglia è stata, ed è una competizione automobilistica stradale di granfondo disputata in Italia in 38 edizioni tra il 1927 e il 2020. Si trattava di una gara di velocità in linea con partenza e arrivo a Brescia in cui i concorrenti arrivavano fino a Roma attraverso il centro-Nord Italia. Il nome della gara deriva dalla lunghezza del percorso; infatti, nonostante diverse variazioni nel corso degli anni, rimase lungo circa 1600 chilometri equivalenti a circa mille miglia imperiali. Appuntamento al 2021

Ne abbiamo parlato con Umberto Galloni classificatosi al 93° posto della competizione.





(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});









I più letti della settimana: