Aretha Franklin vince il Pulitzer

Continua ad essere una delle icone della musica soul. Aretha Franklin, scomparsa nell'agosto dello scorso anno, sarà la prima donna insignita della Special Citation del premio Pulitzer, per “il suo indelebile contributo alla musica e alla cultura americana per oltre cinquant’anni”.

Attivista per i diritti civili e delle donne, ha al suo attivo una lunga serie di successi tra cui Respect, che nel 2020 diventerà un biopic, in cui la cantante Jennifer Hudson, cara amica della Franklin, la impersonerà dietro diretta approvazione della stessa Aretha. Un brano, Respect, che diventò un inno femminista e un simbolo per ogni lotta per i diritti.