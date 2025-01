MUSICA Ariana Grande, icona di musica e stile Nuovi progetti musicali e l'immancabile pink

Ariana Grande, icona di musica e stile.

Ariana Grande conferma l'uscita di nuova musica. La superstar americana ha dichiarato in una intervista di stare preparando un progetto legato al suo ultimo album, intitolato Eternal Sunshine.

L'abbiamo vista partecipare all’82esima edizione dei Golden Globe, ed in quella occasione ha detto: “C’è qualcosa che ho fatto nel 2024, qualcosa che si aggiunge a Eternal Sunshine. Non sono in studio in questo momento, ma qualcosa è in preparazione."

Eternal Sunshine, uscito ormai nel lontano marzo 2024, si è rivelato un grandissimo successo, ha conquistato la prima posizione degli album più venduti negli States e un disco di platino. I primi due singoli estratti Yes, And? e We Can't Be Friends sono stati numero 1 nella temibile US Billboard Hot 100.

Una Ariana Grande anche icona di stile. Poche sere fa la cantante ed attrice ha sfoggiato a New York un abito rosa pastello, il suo colore preferito, semplice ed elegante. Un marchio di fabbrica per Ariana Grande, una sorta di sentiero rosato tutto suo. Perché non c'è nessuno come lei ad aver recentemente elevato a must questo colore, in ogni sfumatura. Come esempio il video di Thank you, next.





