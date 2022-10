Arnold e Sly intagliatori di zucche.

E' bastata una foto per fare il giro del mondo. I soggetti sono due, oramai, vecchi amici ma che negli anni 80 e 90 sono stati assolutamente rivali. Due idoli che con le loro performance cinematografiche hanno fatto sognare i loro fans. Sui loro profili Instagram è comparsa una foto mentre sono intenti a prepararsi per Halloween.

Protagonisti Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, nell'immagine i due appaiono sorridenti mentre passano del tempo insieme ad intagliare zucche. I due sono come dicevamo ora grandi amici, dopo aver superato ormai da tempo le tensioni che li hanno visti spesso spesso protagonisti nel passato. Nell'immagine sono intenti ad intagliare zucche ma per coerenza con coltelli da combattimento. Uno scatto che in poche ora ha raccolto milioni di visualizzazione.