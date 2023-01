CURIOSITÀ Arredare con lo Stooping Lo Stooping è una buona pratica che sta trovando sempre più adepti, consiste nel raccogliere mobili per dare loro una nuova vita prima che finiscano nell'immondizia

Arredare con lo Stooping.

Parlando di buone pratiche scopriamo lo Stooping. Mobili abbandonati in strada e sui marciapiedi che diventano un'occasione da non farsi scappare. Il recupero di sedie, divani, tavoli e altri elementi di arredamento è di tendenza sui social media di tutto il mondo grazie al movimento che prende il nome dal termine inglese stoop, ovvero le scale d'ingresso di un palazzo oppure un pianerottolo, dove solitamente vengono lasciati gli oggetti. Il fenomeno dello stooping non è nuovo, perché da tempo le persone sono abituate a recuperare oggetti dalla strada, come spiega un articolo sul settimanale Wired, ma Instagram e altri social stanno dando nuova vita a questa pratica sostenibile. Stooping è un termine diventato popolare inizialmente sui social media statunitensi. I post raccontano di quando una persona getta un oggetto e lo lascia per strada affinché qualcun altro lo raccolga prima che finisca nella spazzatura. I contenuti servono a indicare la posizione del mobile, nonché a mostrare le condizioni dell'oggetto. Un account Instagram, @StoopingNYC, ha guadagnato oltre 400.000 follower in pochi mesi per aver postato le cose disponibili per essere recuperate a New York. Il trend non ha tardato a farsi conoscere anche in Italia. La pagina Instagram Stooping Milano può vantare oltre 30mila followers.



