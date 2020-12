CURIOSITÀ Arricciarsi i capelli con il termosifone L'ultima trovata di alcune tiktoker

Arricciarsi i capelli con il termosifone.

E' vero che tantissimi oggetti di uso comune possono rivelarsi utili anche per scopi diversi da quelli per cui sono stati creati, ma chi immaginava che un termosifone potesse essere adoperato per ottenere una piega con ricci perfetti?

Si tratta dell'ultima trovata, diventata virale, di alcune tiktoker italiane che hanno realizzato un video in cui mostravano come realizzare dei boccoli ai capelli con i tubi di un termosifone di casa al posto della piastra.

Una di loro, kekka.mngcsl, è stata la prima ed è diventata molto conosciuta perchè ripresa dai media anglosassoni, tra i quali spicca anche TeenVogue.

D'altronde chi non ha mai scaldato un panino sul termosifone?



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





Di certo il tutorial che promette di poter arricciare i capelli con tanta semplicità è da prendere poco sul serio, perchè sottoporre la nostra chioma ad un simile trattamento non può portare grandi benefici nel lungo termine. A meno che non siate di fretta e si tratti di un rimedio ad un caso estremo, meglio considerarlo un gioco!

Ecco il video qui









#stitch con @kekka.mngcsl grazie che mi hai insegnato questo nuovo metodo HAHAHAHA #perte #viral #trend #foryou #hairstyle

I più letti della settimana: