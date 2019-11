Arriva "Drinkopoly"

Ammettiamolo, cosa c’è di meglio di un bel pomeriggio passato in compagnia degli amici giocando ad un bel gioco da tavolo o di società come li si chiamava una volta? Adesso però bisogna però bisogna fare un salto dimenticando i giochi più tradizionali come "Monopoli", "Scarabeo"o il bellicoso "Risiko" da quest'anno c'è "Drinkopoly" il gioco delle bevute più famoso in assoluto. Si può giocare fino a 6 giocatori ed è inutile dirvi che il divertimento è assolutamente assicurato, ciò potrebbe essere dato da l'alcool che durante la partita scorrerà a fiumi. Il consiglio è quello di organizzare una partita all'interno di un pigiama party evitando così di dover guidare per tornare a casa con il rischio di essere "alcooltestizzati"da belli sbronzi...

Il gioco si sviluppa in un modo molto simile al più tradizionale Monopoli, ovvero muovendosi su di un tabellone di 44 caselle, dove al posto delle "classiche Vie" troverete fermate al bar, al pub o in tutti gli altri locali dove solitamente si beve e ogni volta in cui la fermata è d’obbligo si deve scolare un drink o uno shottino. Ora provate ad immaginare alla fine del primo giro come ci si arriva, ma ancora di più come si giunge alla fine della partita. perché come se non bastasse all'iterno del percorso si trovano caselle "speciale", in cui i giocatori dovranno sfidarsi in prove di abilità o giochi sexi.Naturalmente vince colui che per primo arriva alla fine del tabellone. Divertente e soprattutto come dichiarano i produttori, indimenticabile, ma non solo.





Quindi non perdetevi "Drinkopoly" il nuovo gioco in arrivo per divertirsi in compagnia degli amici, insieme a drink e shot alcolici. Perché in qualche modo inverno fa rima con giochi da tavolo, soprattutto se si pensa alle lunghe e buie giornate che ci aspettano.

Adesso non diteci che almeno la curiosità di provarlo non vi ha attanagliato!!!