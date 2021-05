Arriva il Bar da parete

My Bar è la soluzione al mancato controllo di alcol consumato quando ci si prepara un Cocktail in casa. Secondo alcuni studi sul tema alcol analizzando anche i diversi tipi di calici utilizzati, siamo soggetti a consumare in media dai 38 millimetri invece che dei 25 millimetri, a drink consigliati. Kieran Shams-Abbeckah che di mestiere fa l' ingegnere per approfondire la questione, forte della sua esperienza come barista part-time durante gli anni universitari, realizza MyBar, il distributore elettronico di cocktail da casa. Dove è possibile dosare le quantità nel bicchiere, potendo addirittura scegliere le quantità pre-impostate tra 15 ml, 25 ml, 35 ml, 50 ml, 70 ml.

















Volendo si può scegliere anche il versamento libero. Ogni livello indicato ha una diversa illuminazione data dai 48 led integrati, delle due postazioni su cui si pone il bicchiere, che viene riempito con una delle due bottiglie da massimo 1 litro posizionate nella parte superiore della macchina. Kieran Kieran Shams-Abbeckah ci tiene a sottolineare che anche il margine di errore nel versamento è veramente minimo oscillando attorno allo 0,1 millilitri. Sono escluse, o quasi, le fuoriuscite grazie al vassoio rimovibile che ricorda quello delle macchine da caffè. My Bar è possibile fissarlo alla parete oppure spostarlo agilmente dove si preferisce o dove occorre. MyBar stupisce anche per il suo contenuto costo di circa 185 euro e sarà disponibile a partire dal dal prossimo dicembre....Potendolo addirittura ricevere comodamente a casa.

E' il caso di dire "Serviti e....Riveriti"