CURIOSITÀ Arriva il Carbonara Day Torna il 6 aprile prossimo con una serie di iniziative sui social il "Carbonara Day". L' istituto Piepoli ha condotto un'indagine su questa gustosa ricetta.

Il prossimo 6 aprile ritorna il "Carbonara Day", l’appuntamento dedicato al piatto di pasta caratteristico del Lazio, e più in particolare di Roma, anche se qualcuno adombra l’ipotesi che si tratti invece di un piatto di origine Americana. La festa chiama a raccolta appassionati, amatori e buongustai per una giornata ricca di iniziative celebrative dedicate alla ricetta che è famosa in Italia e nel mondo. Una ricerca che è commissionata dai pastai di Unione Italiana Food all'Istituto Piepoli (riportata dall’ansa) rivela che per 9 italiani su 10 (95%) la carbonara si mangia sempre in compagnia, soprattutto in famiglia.

Secondo l'indagine, condotta su un campione di 500 persone rappresentative della popolazione maggiorenne, per 8 italiani su 10 la carbonara in particolare è una questione di cuore: il 62% la condivide con la famiglia, il 20% con il partner. Solo il 13%, con punte tra i maschi under 35, la degusta con gli amici. . Per il 6 aprile, in diretta sui canali social WeLovePasta con i pastai di Unione Italiana Food e lo chef Luciano Monosilio, è in calendario una maratona social con un invito a condividere la ricetta con gli hashtag #CarbonaraDay e #CarbonaraSharing.



Per una preparazione classica ecco la ricetta de La Cucina Italiana:

350 g spaghetti medi

100 g guanciale privo della cotenna

30 g pecorino stagionato grattugiato

30 g grana grattugiato

4 tuorli freschissimi

olio extravergine d'oliva

sale

pepe nero

Procedimento

Step 1 Per la ricetta della carbonara classica, tagliate il guanciale a fette spesse circa 0,5 cm, dunque a listerelle lunghe 5 cm.

Step 2 Mescolate i tuorli con i formaggi grattugiati e un pizzico di pepe.

Step 3 Scaldate in una padella un cucchiaio di olio e rosolatevi il guanciale a listerelle per circa 2’, fino a che non sarà croccante, spegnete il fuoco e lasciate intiepidire.

Step 4 Cuocete la pasta in abbondante acqua salata; tenete da parte un mestolo di acqua di cottura, quindi scolate la pasta al dente.

Step 5 Versate l’acqua calda tenuta da parte nella padella con il guanciale intiepidito: questa operazione manterrà la pasta umida.

Step 6 Trasferite la pasta nella padella e mescolate.

Step 7 Unite alla pasta anche il composto di tuorli e formaggio

Step 8 amalgamando velocemente. La padella ancora tiepida e la pasta calda cuociono leggermente le uova rendendole cremose. È importante compiere queste operazioni velocemente per evitare che il tuorlo si rapprenda e assuma la consistenza dell’uovo strapazzato.

Step 9 Insaporite con il pepe nero macinato e servite immediatamente nei piatti ben caldi.





