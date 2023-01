E' stato utilizzato per la prima volta nel calcio femminile durante la partita Benfica e Sporting tenutasi in Portogallo, in occasione di un momento in cui gli staff sanitari delle squadre sono accorsi per soccorrere un tifoso colpito da malore sugli spalti. Il gesto dell'arbitro che ha alzato un cartellino bianco ha incuriosito molti tifosi, un gesto simbolico che ha un preciso scopo e significato. Scopri tutto nel nostro reloaded!