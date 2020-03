VIDEOGAME Arriva il letto da gamer Hanno pensato a tutto: un’ampia scrivania per uno o più schermi, una piccola libreria per esporre i giochi e un comodo portavivande

Arriva il letto da gamer.

Videogiocatori di tutto il mondo è arrivato il letto che sognavate da sempre, se siete stanchi delle solite sedie, se avete consumato più di una poltrona per le ore passate a giocare, è tempo di fare il salto di qualità. E' nato il "Letto da Gaming".Concepito dalla giapponese "Bauhutte" questo letto ha tutto, ma proprio tutto per diventare l'oscuro oggetto del desiderio di chi vive attaccato alla consolle di videogiochi. "Il letto da Gaming" si compone di ampie mensole che accolgono comodamente due e più schermi, una libreria incorporata per accogliere e esporre i videogiochi e un immancabile comodino dove trovano alloggio lo smartphone, il tablet ed eventualmente il computer.

Questa, passateci il termine, piccola oasi per video-gamer è nata proprio seguendo i consigli e i desideri dei videogiocatori raccolti dall'azienda giapponese che li ha tradotti in realtà e questa volta non virtuale. Stanchi di passare nottate sopra una scrivania impegnati in eterne ed estenuanti partite al videogame preferito. Hanno creato una vera e propria sezione all'interno del loro sito dove è possibile assemblare a proprio uso e consumo, un intero set-up da montare attorno al letto o alla sua struttura. Pensato come un puzzle i vari pezzi si vanno ad incastrare fra loro fino a formare un supporto che dia il massimo del confort anche durante le eterne sessioni di gioco. Dotato infine di un supporto flessibile per smartphone posizionato sopra al cuscino, bello ampio, per fare fronte alle chiamate della mamma o della moglie che di solito arrivano proprio mentre si sta per stanare l'avversario. insomma bisogna provarlo assolutamente, anche perché chi lo ha fatto difficilmente se ne è voluto separare. Il prezzo? Un affarone, pensate che tutto il pacchetto costa "solo" 113.250 yen (hardware escluso), poco più di 900 euro, non certo un prezzo proibitivo.





































