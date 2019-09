Arriva il Niksen

In principio era l’Hygge, lo stile di vita danese ispirato al “calore e all’intimità”. Poi è arrivato il Lagom, la risposta svedese all’Hygge, un vero e proprio invito alla sobrietà. E oggi l’ultima tendenza arriva dall’Olanda, si chiama “Niksen” ed è destinata a diventare molto di moda. È il dolce far nulla che aiuta a combattere lo stress che quotidianamente il nostro corpo deve sopportare. Non importa che cosa si faccia, purché venga fatto senza impegno, rilassandosi.

La parola olandese Niksen significa, racconta il Time, “non fare nulla, essere ozioso o fare qualcosa senza alcuna utilità”.( tutto questo in una sola parola...complimenti)! D’altra parte, ognuno ha un modo diverso per svagare la mente. E l’obiettivo di quanti sponsorizzano questa nuova tendenza, che si sta diffondendo soprattutto nei Paesi Bassi, è proprio far in modo che ciascuno comprenda come poter limitare la tensione.

Ovviamente, non si chiede né pretende che le persone rimangano tutto il giorno “con le mani in mano”. Altrimenti non saprebbero più come portare avanti la propria vita. Il nuovo stile di vita prevede, piuttosto, che si dedichi al dolce far nulla soltanto una parte della giornata. Qualche ora di “divertissement”, come direbbe Pascal.

Secondo gli esperti, i benefici di Niksen non sono soltanto psicologici ma anche fisici. Nel 2019 per la prima volta, l’Organizzazione mondiale della sanità ha riconosciuto ufficialmente lo stress come una malattia cronica. Imparare a ridurlo, quindi, potrebbe davvero migliorare le nostre vite e aiutarci a rallentare il processo d’invecchiamento del nostro corpo. In più, proprio “non facendo nulla” si può avere un’idea rivoluzionaria e risolvere un rompicapo: “Anche quando siamo fermi il nostro cervello sta ancora elaborando informazioni e può utilizzare la potenza di elaborazione disponibile per risolvere i problemi in sospeso . Anche se può sembrare paradossale, non tutti però sono bravi a oziare. Rilassarsi, infatti, può anche portare la mente a soffermarsi su alcuni pensieri che, contrariamente a quanto sperato dai promotori dello stile Niksen, potrebbero stressare ancora di più. Proprio per questo motivo, per poter adottare il nuovo stile di vita bisogna imparare a gestire le proprie riflessioni permettendo al nostro corpo di scaricare la tensione. Bisogna imparare, quindi, a fermarsi e a prendersi del tempo per respirare.

Credo che dalle nostre parti ci siano già molti esperti...naturalmente scherzo...ma nemmeno troppo.

Ciao e Buona vita a tutti.