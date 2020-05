Arriva il profilattico "Anti Stress"

Profilattici, quanti ne conosciamo, con i nomi astratti dalle loro caratteristiche ritardante, stimolante, con serbatoio e via dicendo. Tra poco si aggiunge un nuovo tipo alla famiglia quello "Anti Stress" che promette di abbassare i livelli di stress e ansia, rilassanti per dirla in breve. Il marchio che li produce è la "Trojan" che ha annunciato l'intenzione dell'azienda di mettere quanto prima sul mercato questo profilattico dietro al quale sta lavorando da tempo. Partendo dal risultato di alcuni studi condotti che portano verso un unica conclusione ovvero che il sesso è un ottimo esercizio di rilassamento sia esso di coppia che nella sua più antica forma di "Bricolage". Ora, il nuovo tipo di preservativo dovrebbe essere coadiuvante proprio in questo obbiettivo ovvero quello di farti sentire più rcalmo con un effetto capace di accompagnarti lungo tutta la giornata. Il costo della tranquillità pare vada da 15,20 a 25 Sterline, della tranquillità ma non dei profilattici... attenzione! Sono stati pensati e creati con un particolare materiale morbido e ripieno di microgranuli di plastica che vanno ad esercitare un peso sul pene di chi li indossa inducendo all'istante ad una sensazione di calma, il tutto confortato dai risultati di una ricerca condotta dagli esperti della Trojan che ha rilevato come un profilattico più pesante porti alla sensazione di calma e tolga l'ansia durante il rapporto. Tanto è che su ogni confezione verrà specificato il peso diverso da scatola a scatola. Si perchè ad ognuno il suo. Non solo, si è pensato anche a rinforzare il serbatoio presente in ogni singolo pezzo, aumentando la sicurezza quindi incrementando uteriormente la sensazione di tranquillità negli attimi immediatamente seguenti la fine del "rendez Vous" amoroso. Ancora non si conoscono molte cose su questo prodotto come il nome che prenderanno, la data di lancio sul mercatoe quel che ancora peggio, ancora nessuno ha rilasciato indiscrezioni nemmeno su comodità e funzionalità. Dovremo aspettare che questi preservativi anti-stress vengano formalmente introdotti sul mercato per scoprire se sono affidabili o meno, anche se indurre un certo peso sul pene non suona affatto comodo, vero?

Bene ma non benissimo......vedremo!